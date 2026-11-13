Wolfsburg (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das erste Spiel nach der Länderspielpause verloren. Am Freitag unterlag der deutsche Meister bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Yannick Veilleux, Tobias Krestan und Markus Vikingstad trafen für die Gäste, die trotz der Niederlage weiter an der Tabellenspitze stehen.

Vor 4.503 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Wolfsburg bestimmten die Berliner zu Beginn das Spiel, konnten aber ihre Torchancen nicht verwerten. Die Hausherren überstanden die Berliner Druckphase und wurden ihrerseits zunehmend gefährlicher.





Die Berliner kassieren spät den Ausgleich

Zudem leisteten sich die Eisbären im zweiten Drittel einige Fehler. Einen der vielen Wolfsburger Konter schloss William Graber in der 29. Minute erfolgreich ab. Erst im Schlussabschnitt fanden die Gäste wieder zu ihrer Linie. Veilleux traf zum Ausgleich (42.), 17 Sekunden später sorgte Krestan für die erstmalige Führung der Berliner.

Tyler Gaudet glich für die Hausherren aus (49.), doch Vikingstad antwortete mit dem dritten Treffer für die Eisbären (52.). Weil Luis Schinko elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Niedersachsen traf, ging es in die Verlängerung. Diese blieb torlos, im Penaltyschießen erzielte Graber den Wolfsburger Siegtreffer.