Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Folge verloren. Am Sonntagabend unterlag der deutsche Meister den Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (0:0, 1:4, 1:0) und gab die Tabellenführung an die Nürnberg Ice Tigers ab. Ty Ronning erzielte beide Tore der Eisbären, die vierzig Minuten lang eine schwache Leistung boten.

Vor 12.922 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Hausherren von Beginn an schwer gegen die konzentriert verteidigenden Gäste. Die Schwenninger waren zielstrebiger und konnten im zweiten Drittel die Schwächen der Berliner im Aufbauspiel und in der Defensive nutzen.





Die Berliner kassieren im zweiten Drittel vier Gegentore

Connor Bunnaman traf in der 27. Minute zur Führung der Gäste, Reed Lebster erhöhte wenig später (28.). Ronning verkürzte für die Berliner (29.), doch Lebster stellte den alten Abstand mit seinem zweiten Tor umgehend wieder her (31.). 35 Sekunden vor der Pausensirene erzielte Philip Feist sogar den vierten Treffer der Schwenninger.

Im Schlussabschnitt ersetzte Jack LaFontaine Jonas Neffin im Tor der Eisbären. Kurz nach dem Wiederbeginn traf Ronning zum zweiten Mal (41.), weitere Tore gelangen den Berlinern aber trotz einiger guter Gelegenheiten nicht mehr.