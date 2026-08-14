Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin begeben sich nach dem Titelhattrick auf eine historische Mission in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Bisher hat noch keine Mannschaft viermal hintereinander die Meisterschaft in der DEL gewonnen», sagte der neue Eisbären-Trainer Eric Dubios, Nachfolger von Serge Aubin, nach dem öffentlichen Trainingsauftakt vor 2.000 jubelnden Fans im Wellblechpalast. «Wenn es ein Team schafft, dann die Eisbären Berlin.»

Während außerhalb des «Wellis» um die 34 Grad herrschten, zeigten die Profis in Spielformen ihre Künste vor den begeisterten Anhängern und verteilten nach der Einheit fleißig Autogramme. «Das ist schon etwas sehr Spezielles», sagte der neue Torhüter Jonas Neffin, der von den Eisbären Regensburg aus der DEL2 zu den großen Eisbären nach Berlin gewechselt ist.





Extra Anreiz für Kapitän Wissmann

Auch Kai Wissmann freute sich über die vielen Anhänger. «Dann wird es in der Halle auch ein bisschen wärmer. Aber es ist sehr schön, dass so viele bei solchen Temperaturen kommen», sagte der 29 Jahre alte Verteidiger, der von Dubois zum Kapitän bestimmt worden war.

Für Wissmann steht die erneute Jagd nach dem Meistertitel im Vordergrund. «Natürlich wollen wir weiterhin Erfolg haben und ich glaube auch daran, dass wir die Möglichkeiten haben werden», sagte der Nationalspieler.

Ein zusätzlicher Kick kommt für Wissmann durch den neuen Trainer und dessen neue Ideen hinzu, ebenso wie die magische Vier: «Natürlich kann man immer sagen, dass wir Meister werden wollen. Aber es gibt einen extra Anreiz dadurch, dass es noch nie ein Team gab, das dieses Ziel erreicht hat.»