Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin müssen mehrere Monate auf Stürmer Yannick Veilleux verzichten. Der Kanadier hatte sich im Spiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die Löwen Frankfurt eine Oberkörperverletzung zugezogen, wie der Hauptstadtclub mitteilte.

Veilleux bestreitet seine sechste Saison für die Eisbären, mit denen er bislang vier deutsche Meisterschaften gewann. In den bisherigen 19 Ligaspielen dieser Saison erzielte der Angreifer fünf Tore und bereitete vier weitere vor.





Neben Veilleux muss Trainer Éric Dubois derzeit auch auf Jonas Müller, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko sowie die Nachwuchsverteidiger Moritz Kretzschmar und Gregor Stocker verzichten.