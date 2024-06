Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin treiben ihre Kaderplanung weiter voran. Wie der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekanntgab, unterzeichnete der kanadische Stürmer Gabriel Fontaine einen Vertrag für die kommende Saison 2024/25. Der 27-Jährige wechselt vom finnischen Erstligisten Lukko Rauma an die Spree. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der Linksschütze dort 95 Partien, sammelte 40 Scorerpunkte und schaffte es mit seiner Mannschaft bis ins Halbfinale der Champions Hockey League (CHL). Mit der Verpflichtung haben die Berliner derzeit sieben Ausländerlizenzen vergeben.

«Er ist ein sehr guter Skater und starker Zwei-Wege-Stürmer. Er kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen, wodurch sich unserem Trainerteam mehrere Optionen bieten», wird Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in der Mitteilung zitiert. «Gabriel ist noch jung und hat in den beiden letzten Jahren in Finnland starke Leistungen abgerufen. Wir sind davon überzeugt, dass er diese auch im Eisbären-Trikot abrufen wird.»