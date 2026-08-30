Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Testspiel vor dem Start der neuen Eishockey-Saison gewonnen. Der deutsche Meister siegte gegen den Zweitligisten Lausitzer Füchse mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Yannick Veilleux, Ty Ronning und Jonas Müller sorgten mit ihren Toren für den Arbeitssieg der Berliner, die am kommenden Freitag ihr erstes Pflichtspiel in der Champions Hockey League (CHL) beim Schweizer Spitzenclub Genève-Servette HC bestreiten werden.

Vor 4.227 Zuschauern im ausverkauften Wellblechpalast bestimmten die Berliner gegen ihren Kooperationspartner aus Weißwasser von Beginn an das Spiel. Veilleux sorgte in der siebten Minute für die Führung. Auch danach blieben die Gastgeber überlegen, taten sich gegen die engagiert verteidigenden Gegner aber schwer, gefährliche Chancen herauszuspielen.





Die Lausitzer machen es kurz vor Schluss noch einmal spannend

Nach der Hälfte der Spielzeit wechselten die Eisbären ihren Torhüter: Jonas Neffin ersetzte Jack LaFontaine. Wenig später baute Ronning den Vorsprung mit einem Überzahltor aus (35.).

Im Schlussabschnitt machten es die Lausitzer noch einmal kurz spannend. Alex Brännstam erzielte den Anschlusstreffer des Zweitligisten (54.). Müller stellte allerdings umgehend den Zwei-Tore-Vorsprung der Berliner wieder her (55.).