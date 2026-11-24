Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen gewonnen und die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Am Dienstagabend siegte der deutsche Meister gegen das Schlusslicht Löwen Frankfurt mit 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). Ty Ronning und Gabriel Fontaine trafen jeweils doppelt, Yannick Veilleux, Leonhard Pföderl und Eric Hördler erzielten die übrigen Tore der Berliner.

Vor 10.215 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzten beide Teams ihre ersten Überzahlsituationen. Ronning traf in der 6. Minute für die Hausherren, doch 31 Sekunden später glich Eric Uba für die Gäste aus. Veilleux sorgte mit dem dritten Powerplay-Tor des Spiels für die erneute Führung der Berliner (9.).

Mit einem Doppelschlag innerhalb von neun Sekunden bauten erneut Ronning und Pföderl den Vorsprung auf 4:1 aus (17.).





Ronning und Fontaine treffen doppelt

Zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Frankfurter Pech, als sie zweimal nur den Pfosten trafen. Die Gastgeber bestimmten aber weiterhin das Spiel und waren effizienter: Fontaine gelang ein weiterer Überzahl-Treffer (32.).

Im Schlussabschnitt blieben die Gäste bemüht, doch die Eisbären konterten immer wieder gefährlich. Fontaine erzielte sein zweites Tor (46.), Hördler traf zum Endstand (53.).