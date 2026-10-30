Ingolstadt (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Folge gefeiert und die Tabellenführung behauptet. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister beim ERC Ingolstadt mit 5:3 (1:1, 2:2, 2:0). Leonhard Pföderl, Manuel Wiederer, Jean-Luc Foudy, Eric Hördler und Frederik Tiffels trafen für die Hauptstädter.

Die 4.247 Zuschauer in der Ingolstädter Arena sahen von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem beide Teams die Offensive suchten. Die Gäste hatten deutlich mehr klare Chancen, Pföderl nutzte eine davon in der 12. Minute. Doch 30 Sekunden vor der ersten Pause glich Emil Wasenden für die Hausherren aus.





Die Berliner entscheiden das Spiel im Schlussdrittel für sich

Auch im zweiten Drittel waren die Berliner zunächst die gefährlichere Mannschaft. Wiederer (28.) und Foudy (30.) sorgten mit ihren Toren für einen 3:1-Vorsprung. Danach erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen durch Treffer von Abbott Girduckis (35.) und Riley Barber in Überzahl (39.) wieder zum Ausgleich.

Im Schlussabschnitt brachte Hördler die Berliner mit seinem ersten Tor in der laufenden DEL-Saison erneut in Führung (49.). Tiffels traf 17 Sekunden vor dem Spielende zum Endstand, nachdem Ingolstadts Goalie Jonas Stettmer für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war.