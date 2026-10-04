Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Der deutsche Meister gewann gegen den Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Ty Ronning erzielte drei Tore, außerdem traf Andreas Eder für die Hauptstädter, die damit auch ihr drittes Heimspiel in der laufenden Saison gewannen.

Vor 14.075 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bemühten sich die Hausherren von Beginn an, das Spiel zu kontrollieren, agierten aber im Angriff oft zu umständlich. So gingen die Gäste in der 12. Minute mit etwas Glück in Führung, als der ansonsten starke Eisbären-Goalie Jonas Neffin eine harmlos wirkende Hereingabe von Evan Barratt passieren ließ.





Ronning gelingt ein Hattrick

Nach der ersten Pause wurden die Berliner zielstrebiger, Eder traf zum Ausgleich (31.). In der hitziger werdenden Begegnung profitierten die Eisbären nun zudem von Zeitstrafen gegen die Gäste. Ronning erzielte in doppelter Überzahl den zweiten Treffer (39.).

Im Schlussabschnitt verpassten es die Hausherren trotz eines fünfminütigen Powerplays, ihren Vorsprung auszubauen. So blieb die Begegnung lange spannend, ehe Ronning mit zwei weiteren Treffern in der 56. und 60. Minute für die Entscheidung sorgte.