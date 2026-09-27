Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg hintereinander gefeiert. Am Sonntag gewann der deutsche Meister gegen den Tabellenletzten Iserlohn Roosters mit 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Markus Vikingstad, Manuel Wiederer, Liam Kirk und Ty Ronning sorgten mit ihren Toren für den souveränen Erfolg. Goalie Jonas Neffin blieb bei seinem DEL-Debüt für die Berliner ohne Gegentreffer.

Vor 13.655 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Hausherren von Beginn an das Spiel. Vikingstad sorgte in der 14. Minute mit einem Überzahltor für die Führung.





Goalie Neffin feiert ein erfolgreiches DEL-Debüt für die Berliner

Kurz nach der ersten Pause baute Wiederer den Vorsprung aus. Der Angreifer schloss einen Alleingang erfolgreich ab, als die Eisbären in Unterzahl spielten (22.). Danach bemühten sich die Gäste, mehr für die Offensive zu tun, doch die Berliner blieben das deutlich gefährlichere Team. Kirk traf nach einem Sololauf durch die Iserlohner Hintermannschaft (34.), Ronning erhöhte 35 Sekunden vor dem Drittelende auf 4:0.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Hauptstädter ihre klare Führung souverän. Zudem bot Neffin in seinem ersten Ligaspiel für die Berliner eine starke Vorstellung und konnte sämtliche Torchancen des Gegners vereiteln.