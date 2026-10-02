Frankfurt (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Löwen Frankfurt mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) und holte damit den dritten Sieg hintereinander.

Brandon Davidson und Liam Kirk trafen für die Berliner, die über sechzig Minuten eine konzentrierte Vorstellung boten. Torhüter Jonas Neffin blieb im zweiten Spiel in Folge ohne Gegentreffer.





Die 6.597 Zuschauer in der Eissporthalle Frankfurt sahen von Beginn an ein schnelles und intensives Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Neffin und sein Gegenüber Adam Scheel sorgten jedoch mit guten Paraden dafür, dass es ohne Tore in die erste Pause ging.

Neffin pariert einen Penaltyschuss

Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gäste den Druck und gingen in der 28. Minute durch den ersten DEL-Treffer von Davidson in Führung. Der kanadische Verteidiger, der Anfang September nach Berlin gewechselt war, überwand Scheel mit einem Distanzschuss. Kirk baute den Vorsprung nach einem Konter aus (36.).

Im Schlussdrittel konnte Neffin einen Penalty des Frankfurter Angreifers Anthony Romano parieren (46.). Danach verteidigten die Berliner ihren Vorsprung konsequent, sodass der Auswärtssieg nicht mehr in Gefahr geriet.