Straubing (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga den zweiten Sieg hintereinander geholt und die Tabellenspitze verteidigt. Der deutsche Meister gewann bei den Straubing Tigers mit 6:4 (1:1, 4:2, 1:1). Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Liam Kirk, Yannick Veilleux, Kai Wissmann und Andreas Eder für die Berliner.

Die 5.520 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm sahen von Beginn an eine hitzige Begegnung. Die Hausherren dominierten die Anfangsphase, doch die Gäste nutzten gleich ihre erste Torchance: Pföderl traf in der 6. Minute. Marcel Brandt glich aus, als die Straubinger in doppelter Überzahl spielten (11.).





Die Berliner erzielen vier Tore im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel lieferten sich beide Teams ein turbulentes Spiel. Brandt brachte die Gastgeber mit seinem zweiten Tor in Führung (23.), ehe die Berliner durch Treffer von Kirk (25.), Veilleux (28.) und erneut Pföderl (31.) auf 4:2 davonzogen. Brandt komplettierte seinen Dreierpack (33.), doch Wissmann antwortete mit dem fünften Tor der Gäste (35.).

Die Niederbayern konnten im Schlussabschnitt durch einen Treffer von Jean-Christophe Beaudin (48.) verkürzen. Eder sorgte spät für die Entscheidung, nachdem Straubings Goalie Jakub Škarek für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (60.).