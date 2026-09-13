Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Champions Hockey League (CHL) den zweiten Sieg hintereinander geholt. Am Sonntag gewann der deutsche Meister gegen den dänischen Titelträger Herning Blue Fox mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Leonhard Pföderl und Eric Hördler erzielten die Tore der Berliner, die trotz einer über weite Strecken souveränen Leistung am Ende noch um den Erfolg bangen mussten.

Vor 3.315 Zuschauern im Wellblechpalast bestimmten die Hausherren von Beginn an das Spiel, verpassten es aber lange, ihre Überlegenheit zu Toren zu nutzen. Das änderte sich erst in der 30. Spielminute, als die Berliner erstmals in Überzahl spielten. Pföderl erzielte seinen fünften Treffer in der laufenden CHL-Saison.





Die Berliner müssen am Ende um den Sieg zittern

Wenig später baute Hördler den Vorsprung nach einer energischen Einzelaktion aus (33.). In der Schlussphase geriet der Erfolg aber noch einmal in Gefahr. Hjalte Kruse Thomsen brachte die Dänen mit einem Powerplaytreffer wieder heran (55.). Glück hatten die Eisbären dann, dass der vermeintliche Ausgleich der Gäste wegen einer Torhüterbehinderung nicht zählte.

Am Donnerstag starten die Berliner nun in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Zum Auftakt empfängt der Titelverteidiger die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr, live bei Magentasport).