Augsburg (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg hintereinander geholt und die Tabellenführung ausgebaut. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Augsburger Panthern mit 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Liam Kirk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Brandon Davidson, Kai Wissmann, Gabriel Fontaine und Andreas Eder für die Berliner.

Die 6.179 Zuschauer im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion sahen zu Beginn nur wenige klare Torszenen, weil beide Teams konzentriert verteidigten. Die Gäste gingen in der zwölften Minute in Führung. Davidson war mit einem präzisen Distanzschuss erfolgreich.





Die Berliner nutzen ihre Chancen konsequent

Nach der ersten Pause starteten die Berliner stark und nutzten ihre Chancen konsequent. Wissmann (23.) und Kirk (26.) bauten den Vorsprung auf 3:0 aus. Danach erhöhten die Gastgeber zunehmend den Druck und kamen kurz vor dem Drittelende durch einen Doppelpack von Noel Hoefenmayer (38.) und Mitchell Hoelscher (39.) wieder heran.

Im Schlussabschnitt blieben die Augsburger gefährlich, scheiterten aber immer wieder an Eisbären-Torhüter Jack LaFontaine. Die Gäste waren effizienter, Fontaine (45.), erneut Kirk in Überzahl (50.) und Eder (58.) sorgten mit ihren Toren für ein am Ende deutliches Ergebnis.