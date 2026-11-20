Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach drei Niederlagen wieder einen Sieg geholt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen den ERC Ingolstadt mit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1). Andreas Eder erzielte zwei Tore, außerdem trafen Tobias Krestan, Liam Kirk und Markus Vikingstad für die Berliner.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof traf Eder bereits nach 66 Sekunden für die Hausherren. Auch danach bestimmten die Berliner das Spiel, Krestan baute den Vorsprung aus (12.). Die Gäste konnten allerdings durch einen Unterzahltreffer von Austen Keating verkürzen (16.).





Zwei späte Tore bringen die Entscheidung

Nach der ersten Pause wurden auch die Ingolstädter offensiver und nutzten ihre erste Überzahlsituation: Daniel Pietta traf zum Ausgleich (23.). Kirk sorgte allerdings umgehend für die erneute Führung der Gastgeber (24.). Die Berliner übernahmen nun wieder die Kontrolle auf dem Eis, nutzten aber zahlreiche Chancen nicht.

So konnten die Gäste im letzten Drittel durch ein Tor von Myles Powell ausgleichen (48.). In der turbulenten Schlussphase traf Vikingstad (58.) für die Eisbären, ehe erneut Eder für die Entscheidung sorgte, nachdem der Ingolstädter Goalie Jonas Stettmer für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (60.).