Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg hintereinander geholt und die Tabellenführung behauptet. Der deutsche Meister gewann gegen die Augsburger Panther mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Yannick Veilleux und Manuel Wiederer trafen für die Berliner, die sich den Erfolg erst mit einer Leistungssteigerung im Schlussdrittel verdienten.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen ein ausgeglichenes Auftaktdrittel. Die Hausherren taten sich schwer, gegen die konzentriert verteidigenden Gäste klare Torgelegenheiten herauszuspielen. Bei den wenigen guten Chancen der Augsburger war der erneut starke Eisbären-Goalie Jonas Neffin zur Stelle.





Wiederer trifft zum Sieg

Auch nach der ersten Pause gelang den Eisbären in der Offensive zunächst wenig, während die Gäste zunehmend gefährlicher wurden. Trotzdem erzielten die Berliner das erste Tor: Veilleux traf in der 35. Minute. Doch 14 Sekunden vor dem Drittelende glich Cameron Wright für die Augsburger aus.

Erst im Schlussabschnitt wurden die Hausherren im Angriff zielstrebiger und bestimmten nun das Spiel. Wiederer sorgte nach starker Vorarbeit von Liam Kirk für die erneute Führung (46.). Danach brachten die Berliner den knappen Vorsprung über die Zeit.