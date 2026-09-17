Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der deutsche Meister gewann das Saison-Eröffnungsspiel gegen die Straubing Tigers mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Manuel Wiederer, Liam Kirk, Ty Ronning und Eric Mik sorgten mit ihren Toren für ein erfolgreiches Liga-Debüt von Cheftrainer Éric Dubois.

Vor dem Spiel feierten die Berliner noch einmal den jüngsten Titel. Vor 13.422 Zuschauern wurde das mittlerweile zwölfte Meisterbanner unter das Dach der Arena am Ostbahnhof gezogen. Danach tat sich aber lange wenig auf dem Eis. In einer zerfahrenen Begegnung hatten beide Teams Schwierigkeiten, Chancen herauszuspielen. So kam der Führungstreffer der Gastgeber überraschend. Wiederer war in der 17. Minute mit einem Distanzschuss erfolgreich.





Im Schlussdrittel gerät der Sieg noch einmal in Gefahr

Kurz nach der ersten Pause baute Kirk den Vorsprung aus (22.). Danach überstanden die Berliner zwei doppelte Unterzahlsituationen ohne Gegentor, ehe Ronning auf 3:0 erhöhte (37.).

In der Schlussphase mussten die Eisbären aber noch einmal um den Erfolg bangen, weil die Straubinger durch Treffer von Adrian Klein (51.) und Stefan Loibl (57.) wieder herankamen. Doch Mik sorgte für die Entscheidung, nachdem der Straubinger Goalie Jakub Skarek für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (59.).