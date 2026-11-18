Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Der deutsche Meister gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen das finnische Team KooKoo aus Kouvola klar mit 9:2 (1:1, 5:1, 3:0).

Liam Kirk und Tobias Krestan erzielten je zwei Tore, außerdem trafen Korbinian Geibel, Adam Smith, Yannick Veilleux, Kai Wissmann und Leonhard Pföderl für die Berliner, die bereits das Hinspiel mit 5:3 für sich entschieden hatten. In der Runde der letzten Acht treffen sie nun auf den tschechischen Meister Dynamo Pardubice.





Vor 3.240 Zuschauern im Wellblechpalast nutzten die Gäste gleich ihre erste Torchance: Miska Siikonen traf in der 9. Minute. Geibel antwortete aber nur 41 Sekunden später für die Hausherren.

Fünf Tore im zweiten Drittel bringen die Entscheidung

Im zweiten Drittel entschieden die Berliner das Spiel zu ihren Gunsten. Kirks Führungstreffer (22.) konnten die Finnen noch durch ein Tor von Ville Puhakka ausgleichen (27.), doch dann zogen die Eisbären durch Treffer von Smith (31.) und Krestan (32.) sowie Veilleux und erneut Krestan (jeweils 40.) auf 6:2 davon. Kirk mit seinem zweiten Tor (45.), Wissmann in Überzahl (50.) und Pföderl (52.) schraubten das Ergebnis im Schlussabschnitt weiter in die Höhe.