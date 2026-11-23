Berlin (dpa/bb) – Nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr hoffen die Einzelhändler diesmal auf konsumfreudigere Kundschaft in Berlin und Brandenburg. «Wenn wir aufs Vorjahr kämen oder vielleicht auch mal – weil irgendwann ja auch mal der Knoten wieder platzen muss – einen Hauch drüber lägen, dann würden wir uns schon freuen», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen im RBB-Inforadio.

«Wir freuen uns auf das Weihnachtsgeschäft wie wir uns alle auf Weihnachten freuen», betonte er. Die Rahmenbedingungen seien aber schwierig. «Die Welt ist in einer angespannten Lage. Das Konsumklima verharrt auf dem Niveau von vor Corona 2019, sogar leicht darunter.» Davon dürfe man sich aber nicht kirre machen lassen.





Der heutige Beginn vieler Weihnachtsmärkte in Berlin ist Busch-Petersen zufolge auch für den Einzelhandel besonders. Die Weihnachtsmärkte seien sehr wichtig für den Umsatz, «weil sie der ganzen Stadt das weihnachtliche Gepränge verleihen, weil sie für Atmosphäre sorgen, für Stimmung auf den Straßen».