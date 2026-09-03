Berlin (dpa/bb) – Aufgrund von Signalstörungen im Ortsteil Baumschulenweg kommt es bei mehreren S-Bahn-Linien zu Einschränkungen und Verspätungen. Wie die S-Bahn-Berlin mitteilte, sind davon die Linien S46, S47, S8, S85 und S9 betroffen. Demnach fahren die S47 und die S8 nicht durch.

Fahrgäste zwischen Schöneweide und Südkreuz sollen von der S47 auf die S46 ausweichen. Auch auf der Strecke zum Flughafen gibt es Einschränkungen. Von Schöneweide aus kann dafür die S85 genutzt werden.





Den Angaben zufolge fährt die S8 zudem nur zwischen Wildau und Grünau sowie zwischen der Greifswalder Straße und Birkenwerder. Fahrgäste aus Neukölln müssen deshalb umplanen. Laut der S-Bahn können diese aber mit der Linie S46 nach Grünau und mit den Linien S41 und S42 zur Greifswalder Straße fahren.