Berlin (dpa) – Nach der derzeit laufenden Sperrung der Berliner Stadtbahn für Fern- und Regionalzüge trifft es im kommenden Jahr den S-Bahnverkehr auf der Strecke. Zwischen dem 11. Juni und dem 2. September 2027 fahren keine S-Bahnzüge zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Tiergarten, wie die Bahn mitteilte. Zeitweise werde die Sperrung bis zu den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Charlottenburg erweitert, hieß es. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

Grund dafür sind Bauarbeiten auf der S-Bahntrasse. Der Bahn zufolge werden zehn sogenannte Fahrbahnüberkonstruktionen ausgetauscht. Im Bereich des S-Bahnhofs Tiergarten sollen demnach außerdem Weichen erneuert werden. Während der Sperrung sollen weitere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, etwa das Reinigen der Gleise und die Aufarbeitung der Weichen.





Einschränkungen gehen weiter

Damit gehen die Einschränkungen für Fahrgäste auf der wichtigen Berliner Ost-West-Verbindung weiter. Noch bis zum 12. Dezember dauern die derzeit laufenden Brücken- und Gleisarbeiten am Hauptbahnhof und an der Station Zoologischer Garten.

Im Regionalverkehr fahren demnach keine Züge zwischen den Bahnöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Auch im Fernverkehr gibt es Beeinträchtigungen.

Für Fahrgäste nach Nordrhein-Westfalen wird die Lage ab Oktober noch schwieriger. Dann beginnt die Generalsanierung der Strecke Berlin-Lehrte. Für 14 Monate werden die Fernzüge über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet und brauchen rund 80 Minuten länger. Im Regionalverkehr kommen wieder Ersatzbusse zum Einsatz.