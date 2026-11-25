Berlin (dpa) – Toter Hund bei Polizeieinsatz: Ein Polizist hat in der Nacht einen Vierbeiner in einem Berliner Hotel mit seiner Dienstwaffe erschossen. Der Hund – es handelte sich nach Polizeiangaben wohl um einen Pudel – sei «eine Art Bedrohung» für den Beamten gewesen, sagte eine Sprecherin. Zum Schutz des Lebens habe er auf das Tier geschossen. Es sei wohl noch vor Ort gestorben. Wie viele Schüsse abgegeben worden sind, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Zu dem Polizeieinsatz war es gekommen, weil Zeugen einen Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg gesehen hatten. Wenig später klopften die Beamten der Polizei zufolge an die Tür eines Hotelzimmers in der Nähe, in dem sie den Mann vermuteten. Der Verdächtige habe die Tür geöffnet und die Beamten mit dem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Einen ersten Schuss habe ein Beamter bereits zu diesem Zeitpunkt abgegeben – jedoch ohne jemanden zu verletzen.





Dann sei der Hund aus dem Zimmer gerannt und von einem Beamten erschossen worden. Der Tatverdächtige sei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, weil er psychisch auffällig gewesen sein soll. Bei dem waffenähnlichen Gegenstand handelte es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um ein Tierabwehr-Spray in Form einer Pistole.