Berlin (dpa) – Es gab ihn schon mit Spargel, im Croissant oder mit Oktopus: Der Döner kommt mittlerweile in so einigen ausgefallenen Kreationen daher. Nun folgt eine weitere: Ein Getränk, das nach Döner schmecken soll. In einem Berliner Dönerladen konnten Menschen jetzt «Kebab Water» probieren.

Es wurde den Angaben zufolge vom Fahrdienstvermittler Bolt mit Wissenschaftlern einer Universität in Estland als einmalige, limitierte Marketingaktion entwickelt und wird regulär nicht verkauft. Das Sprudelwasser sei angereichert mit Elektrolyten wie etwa Natrium und Magnesium sowie mit «herzhaften Geschmacksnoten». Es soll laut Bolt helfen, nach einer Partynacht wieder genug Mineralstoffe zu sich zu nehmen.





Der Drink schmeckt nach Knoblauch und im Nachgang etwas nach würzigem Fleisch. Die Meinungen bei vielen Gästen waren geteilt. Man habe die Aktion im Restaurant Kebap with Attitude in Berlin-Mitte mit einem «Sober Rave», also einem Party-Format ohne Alkohol, verbinden wollen, sagte eine Bolt-Sprecherin.

Viele ausgefallene Döner-Kreationen – auch aus Wachs

Das «Kebab Water» ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der Klassiker mit Fleisch, Soße und Fladenbrot immer wieder neu interpretiert wird, manchmal auf ungewöhnliche Weise. Das Restaurant Kebap with Attitude hat saisonal etwa eine Spargel-Variante im Angebot. In Karlsruhe sorgte ein «Oktopus-Döner» mit Tentakel am Spieß für Aufsehen. Das Berliner Luxushotel Adlon hat einen Edel-Döner mit Trüffel für knapp 40 Euro auf der Karte.

In der Hauptstadt wird der populäre Imbiss bald wiederum in einer neuen Form gezeigt: Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds will einen Döner aus Wachs präsentieren, eine laut Ankündigung detailgetreue Nachbildung von Berlins «wohl berühmtesten Döner», dem Gemüse-Döner von Mustafa’s Gemüse Kebap am Mehringdamm.