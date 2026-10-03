Potsdam (dpa/bb) – Am Tag der Deutschen Einheit hat der Vorsitzende der CDU im brandenburgischen Landtag, Steeven Bretz, Altkanzler Helmut Kohl und seinen Einsatz für die Wiedervereinigung gewürdigt. «Ihm haben wir vieles zu verdanken, insbesondere, dass die Einheit geglückt ist», sagte Bretz laut seinem Instagram-Kanal an der Glienicker Brücke in Potsdam, wo ehemals die Grenze verlief. «Dass wir die Einheit feiern können, ist, glaube ich, ein Geschenk der Geschichte.»

Kohl gilt als «Kanzler der Einheit». In seine Amtszeit von 1982 bis 1998 fiel die Wiedervereinigung.





Die Glienicker Brücke verbindet Berlin und Potsdam. Im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs gesprengt, wurde sie nach dem Wiederaufbau 1949 feierlich als «Brücke der Einheit» eröffnet. Berühmt wurde sie im Kalten Krieg durch den internationalen Agentenaustausch.

Mit mehreren Veranstaltungen wurde in Brandenburg der Tag der Einheit begangen. Zudem öffnete am Tag der Deutschen Einheit die Landesvertretung Brandenburg in Berlin ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Landesregierung mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an der Spitze nimmt an den zentralen Feierlichkeiten in Bremen teil.