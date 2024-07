Berlin (dpa) – Offensivspieler Kevin Volland hat das erste Mannschaftstraining des 1. FC Union Berlin in der Sommervorbereitung verletzt verpasst. «Er hatte ein bisschen Knieprobleme in der Pause, auch am Ende der letzten Saison. Er musste einen kleinen Eingriff machen», sagte der neue Cheftrainer Bo Svensson. «Es ist nicht so schlimm, aber wir müssen ihn behutsam aufbauen.»

Svensson gab keine Prognose ab, ob der Saisonstart für den 31-Jährigen in Gefahr ist. «Meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass er während der Vorbereitung einsteigen kann.» Neben den EM-Fahrern fehlte bei der Einheit vor knapp 250 Fans auch Außenverteidiger Jerome Roussillon, der individuell trainierte. Ersatztorwart Lennart Grill soll am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.

Rund 70 Minuten wurde trainiert, unter anderem mit Passübungen und einer kleinen Spielform. Svensson war zufrieden mit seinen Profis. «Die Jungs – und das ist ein gutes Zeichen – haben das Tempo selbst nach oben gepusht. Da werde ich ihnen selten im Weg stehen. Aber, dass so ein Zug drin war, war nicht geplant», sagte der Däne. In der ersten Woche müsse man bei der Belastung aber aufpassen. Das erste Testspiel steht für die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr) beim Regionalligisten Chemie Leipzig an.

Auch dann werden Frederik Rönnow (Dänemark), Andras Schäfer (Ungarn), Leopold Querfeld, Torwarttrainer Michael Gspurning (beide Österreich), Tymoteusz Puchacz (Polen) und der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Slowake Laszlo Benes (Hamburger SV) noch fehlen. Sie kehren in den kommenden Wochen nach und nach zurück.