Berlin (dpa/bb) – Ein Parteibüro der AfD in Berlin-Johannisthal ist erneut Ziel einer Sachbeschädigung geworden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Mitarbeiter am Mittwochnachmittag festgestellt haben, dass das Türschloss und der Türgriff augenscheinlich mit Fäkalien beschmiert waren, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall wurde demnach der Behörde online gemeldet. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Bereits am Vortag war ein Schaden an dem Büro angezeigt worden. Die Täter sollen laut ersten Erkenntnissen das Zylinderschloss mit Klebstoff beschädigt haben, sodass ein Öffnen der Tür nicht mehr möglich war. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.



