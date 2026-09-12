Berlin (dpa/bb) – Diebe sind in ein Kunstauktionshaus in Berlin-Charlottenburg eingebrochen. Die Täter stahlen bei dem Einbruch in der Nacht zum Samstag mehrere antike und hochwertige Becher sowie Porzellanobjekte, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hörte in der Nacht laute Geräusche und sah, wie mehrere Menschen zu einem Auto rannten und davonfuhren.

Die Polizei stellte später fest, dass die Täter die Eingangstür des Geschäfts mit einem Gullydeckel zerstört hatten. Im Inneren waren mehrere Vitrinen kaputt, wie es hieß. Das für Kunstdelikte zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.



