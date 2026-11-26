Strausberg (dpa/bb) – Unbekannte sind in der Nacht in ein Einkaufszentrum und einen darin befindlichen Juwelier in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) eingebrochen. Bei Eintreffen der Polizei flohen mehrere Verdächtige, hieß es von einem Polizeisprecher. Danach wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen den Angaben zufolge auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Verdächtigen konnten jedoch nicht gefasst werden.

Am Tatort fanden die Beamten jedoch mehrere Beweismittel, so der Polizeisprecher weiter. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.





Zusammenhang mit Überfall in Berlin nicht bekannt

Dazu, ob es einen Zusammenhang mit dem Überfall in Berlin-Lichtenberg im Ring-Center gibt, konnte die Polizei keine Angaben machen. Maskiert sollen dabei am Mittwochmorgen Männer einen Juwelier betreten und dem Ladeninhaber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Einen 17-jährigen Verdächtigen hatte die Polizei bereits festgenommen. Zur Fahndung weiterer Komplizen war ebenfalls ein Polizeihubschrauber im Einsatz.