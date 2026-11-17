Berlin (dpa/bb) – Nach dem Einbruch in eine Mensa der Freien Universität Berlin sind zwei Männer festgenommen worden. Laut Aussagen von Zeugen sollen gegen 1.30 Uhr zwei Personen einen Automaten in einer Mensa der Hochschule in der Otto-von-Simson-Straße in Dahlem aufgebrochen haben, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie zunächst geflüchtet seien, seien die Männer im Alter von 25 und 47 Jahren in der Nähe festgenommen worden.

Beim Absuchen des Fluchtwegs wurden den Angaben nach unter anderem Einbruchswerkzeug sowie eine Geldkassette gefunden. Beide Männer sollen demnach am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.



