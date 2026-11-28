Berlin (dpa/bb) – Nach dem Einbruch in ein Auto in Berlin-Kreuzberg haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem 19-Jährigen wurden Teile des mutmaßlichen Diebesgutes sowie ein Gerät gefunden, das Funksignale beim Abschließen von Autos stören kann, wie die Polizei mitteilte. Auf die Spur des mutmaßlichen Diebes brachte die Polizei demnach der bestohlene Autobesitzer.

Der 41-Jährige hatte seinen Wagen am Kottbusser Damm geparkt. Als er zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass sein Rucksack mit mehreren teuren technischen Geräten sowie Sonnenbrillen, Handschuhe und Kopfhörer aus dem Auto gestohlen worden waren. Der Mann fand demnach durch das Ortungssignal eines der Geräte heraus, wo sich die Gegenstände befanden, und ging dorthin. Am Boddinplatz habe er zwei Männer beim Durchsuchen der Sachen beobachtet, hieß es.





Als das Duo die Gegenstände hinter einem Baum deponierte, sprach der 41-Jährige nach den Angaben die Männer an. Diese flüchteten. Einer besprühte den 41-Jährigen noch mit Reizstoff, so dass dieser eine Augenreizung erlitt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten schließlich einen der mutmaßlichen Diebe festnehmen.