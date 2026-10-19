Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher ist in Berlin-Britz zweimal geflüchtet, nachdem er Bewohnerinnen begegnet war. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf am Sonntagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizeibericht soll der 30-Jährige zuerst versucht haben, in eine Hochparterrewohnung zu gelangen. Die 25-jährige Bewohnerin habe dies jedoch bemerkt, woraufhin der Mann geflohen sei. Kurz darauf soll er sich Zugang zu einer anderen Wohnung in derselben Straße verschafft haben, sei dann aber auf die 79-jährige Bewohnerin gestoßen und erneut geflüchtet.





Der Verdächtige sei unweit der beiden Wohnungen festgenommen worden. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei.