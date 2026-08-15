Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sind in ein Einkaufszentrum in Berlin-Marzahn eingebrochen und haben zahlreiche Geschäfte bestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen sie am frühen Samstagmorgen zunächst in den Vorraum einer Bank ein, wie die Polizei mitteilte.

Von dort gelangten die beiden Maskierten demnach ins Innere des Einkaufszentrums an der Marzahner Promenade. Dort zerschlugen sie die Glastüren zu insgesamt 14 Geschäften und nahmen unter anderem die Kassenschubladen mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die betroffenen Bereiche des Zentrums blieben für die Spurensicherung bis ca. 10.00 Uhr gesperrt.



