Essen/Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg fahren im bundesweiten Vergleich relativ wenige Menschen mit E-Bikes. Laut einer Umfrage des Energieanbieters Eon besitzen 25,2 Prozent der Menschen ein entsprechendes Fahrzeug – die Quote ging damit im Vergleich zum Vorjahr (25,7 Prozent) leicht zurück. Die höchste Quote an E-Bike-Besitzern gibt es demnach in Niedersachsen mit etwa 39,4 Prozent, gefolgt von Nordrhein-Westfalen sowie Bayern mit je rund 34 Prozent.

Quote verdoppelte sich bundesweit seit 2020

Brandenburg liegt in der Rangliste auf Platz 13, während Berlin erneut und mit großem Abstand den letzten Platz einnimmt. Nur 15,1 Prozent besitzen in der Bundeshauptstadt der Umfrage zufolge ein E-Bike. In der Hauptstadt greifen viele Menschen nicht zum eigenen E-Bike, bewegen sich aber mit gemieteten E-Bikes und auch E-Scootern durch die Stadt.





Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Civey vom 8. bis 23. Juli online bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ. Bundesweit besitzen demnach 31,4 Prozent der Menschen ein E-Bike oder Pedelec. Damit habe sich der Anteil seit 2020 mehr als verdoppelt, hieß es.

Eon-Manager: E-Mobilität wird zunehmend selbstverständlich

«Dass 40 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer ihr E-Bike auch als Alternative zum Auto nutzen, macht deutlich: E-Bikes sind längst mehr als Freizeit oder Komfort», sagte Filip Thon, Chef von Eon Energie Deutschland, laut Mitteilung. Auffällig sei in diesem Jahr vor allem das deutlich gestiegene Interesse junger Menschen. «Unsere Umfrage und die Hochlaufzahlen bei den E-Autos zeigen, dass die E-Mobilität insgesamt zunehmend selbstverständlich und ein immer wichtigerer Teil der Energiewende wird», so Thon.

Bei der Anschaffung eines E-Bikes ist der private Kauf am weitesten verbreitet (bundesweit 81,3 Prozent). Knapp elf Prozent greifen bundesweit auf Arbeitgeber-Angebote zurück, zum Beispiel über Leasing oder finanziellen Zuschuss. Der Rest entfällt auf andere Finanzierungsformen wie beispielsweise privates Leasing.