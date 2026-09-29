Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Fernsehturm sucht mit einem Fotowettbewerb nach ungewöhnlichen und persönlichen Blicken auf die Hauptstadt. Unter dem Titel «One tower. A thousand stories.» (Ein Turm. 1.000 Geschichten) können Fotografiebegeisterte bis zum 15. Oktober selbst aufgenommene Bilder einreichen, auf denen der Fernsehturm erkennbar ist. «Der Fernsehturm gehört für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Bild dieser Stadt. Aber jeder sieht ihn anders», sagt Jan-Peter Becker, Geschäftsführer des Berliner Fernsehturms.

Collagen und Montagen möglich – KI unerwünscht

Gesucht werden nach Angaben der Veranstalter keine klassischen Postkartenmotive, sondern kreative und individuelle Perspektiven. Erlaubt sind auch Collagen, Fotomontagen oder andere künstlerische Bearbeitungen, sofern sie auf einer selbst aufgenommenen Fotografie basieren. Vollständig oder teilweise mit Künstlicher Intelligenz erzeugte Bildinhalte sind von dem Wettbewerb ausgeschlossen.





Eine Jury wählt 15 Arbeiten aus, die ab dem 19. November im Foyer des Fernsehturms ausgestellt werden sollen. Die Ausstellung ist bis Ende Dezember kostenlos zugänglich. Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist mit 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands. Nach Betreiberangaben besuchen ihn jährlich mehr als 1,2 Millionen Menschen.