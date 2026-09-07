Berlin (dpa/bb) – Bei erneuten Schüssen in Berlin-Neukölln ist ein Mann gestorben. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb er noch vor Ort, hieß es von einer Polizeisprecherin. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Kapitaldelikt übernommen.

Zu den Hintergründen der Tat gab es bisher noch keine weiteren Informationen. Die Schüsse fielen in der Nacht um kurz vor 3 Uhr in der Sonnenallee. Die noch unbekannten Tatverdächtigen befinden sich laut der Polizei noch auf der Flucht.



