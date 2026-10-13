Jena (dpa) – Der hellste Stern am Fußball-Himmel vom FC Carl Zeiss Jena leuchtet ab dem 14. Oktober auch im Sternbild der Waage. Zum 85. Geburtstag erhält Peter Ducke seinen eigenen Stern, der im Europäischen Institut der Sterntaufe eingetragen ist. «Ich kann es gar nicht fassen und muss es erst sehen, um daran zu glauben, dass ein Stern am Firmament meinen Namen trägt. Das ist unglaublich», sagte der Jubilar zu dem Geschenk der Elf5 Jena GmbH, dem gemeinsamen Marketing-Team vom FC Carl Zeiss Jena und der Basketballer von Science City Jena.

Ebenso unglaublich ist auch die Bilanz des am 14. Oktober 1941 in damaligen Reichsgau Sudetenland geborenen Ducke, der aufgrund seines dunklen Haarschopfs auch der «Schwarze Peter» genannt wurde. In Schönebeck bei Magdeburg verbrachte Familie Ducke die Zeit nach der Flucht, ehe Peter 1959 zum SC Motor Jena stieß, der 1966 in den FC Carl Zeiss Jena umbenannt wurde und dem er in seiner gesamten Karriere treu blieb.





Ducke jeweils dreimal Meister und Pokalsieger

Gleich in seiner ersten Spielzeit gewann sein Team den FDGB-Pokal, wozu der 1,77 Meter große Mittelstürmer beim 3:2 gegen Empor Rostock zwei Treffer im Finale beisteuerte. Insgesamt erzielte Ducke in seinen 20 Jahren 207 Tore in 466 Pflichtspielen, gewann dabei jeweils dreimal die Meisterschaft sowie den Pokal.

«Ich hatte sehr viele Höhepunkte und bin immer noch stolz und glücklich, in Jena gelandet zu sein, wo ich mit meinem älteren Bruder spielen durfte», sagte Ducke. Sein sieben Jahre älterer Bruder Roland hatte bereits vor 1959 versucht, seinen jüngeren Bruder bei Motor Jena unterzubringen, doch erst seine Auftritte bei Juniorenspielen in Magdeburg brachten den Durchbruch.

Nationalmannschaft und Kino

Dem ersten Pokalsieg folgte kurze Zeit später die Berufung in die A-Nationalmannschaft, mit der Ducke 1972 die Bronzemedaille im olympischen Fußball-Turnier in München erkämpfte. Bei der WM 1974 war der Angreifer aufgrund einer Verletzung nur im Teileinsatz und erlebte den 1:0-Erfolg der DDR über die BRD nur von der Bank aus mit.

Die Reisen mit der Nationalmannschaft, für die er in 68 Spielen 15 Tore erzielte, waren für den Western-Liebhaber auch immer ein besonderes Geschenk. So konnte er sich Westernfilme wie «Rio Bravo» anschauen. «Ich habe lieber mal Trainingszeit geschwänzt und einen Film geschaut», sagte Ducke, der nach der Wende den Wilden Westen in den USA bereiste.

Zehn Wochen Sperre nach verlorenem Pokalfinale

Zwei größere Verletzungen 1966 und 1974 erklären, dass Ducke mit 153 Treffern nur Platz 3 in der ewigen Torschützenliste der DDR-Oberliga einnimmt. Aber auch sein Temperament stoppte den damaligen Frauenschwarm. Beim mit 1:2 gegen den SC Aufbau Magdeburg verlorenen Pokalfinale 1965 verweigerte Ducke die Überreichung des kleinen Pokals für den Verlierer – mit derben Worten.

«Eine gute Paarung zwischen Hitzigkeit und Temperament ist im positiven Sinne angebracht», sagte Ducke. Diese Paarung brachte ihm nach dem Pokalfinale eine Sperre von zehn Wochen ein.

Ducke blieb Jena treu

Doch es gab auch Fürsprecher wie die DDR-Schiedsrichterlegende Rudi Glöckner, die dem «verrückten, rebellischen und unberechenbaren» Angreifer den Freigeist gönnte, der Ducke war. Für seinen ein Jahr jüngeren Mitspieler Hans Meyer war Ducke angesichts der begrenzten Wechselmöglichkeiten in der DDR «ein begnadeter Fußballer, der in der falschen Zeit geboren und bei der falschen Mannschaft» spielte.

Doch Ducke selbst habe sich in Jena «immer sehr wohl gefühlt» und kann nun am Abend seines 85. Geburtstages bei freiem Himmel auch seinen eigenen Stern mit bloßem Auge erkennen.