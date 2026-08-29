Berlin (dpa/bb) – In der Deutschen Oper kann man heute die Nacht durchmachen: Der neue Chef Aviel Cahn feiert den Start seiner Intendanz mit einem Spektakel. Von heute Mittag bis Sonntagabend ist Programm geplant. Kuratiert wird das Wochenende vom Künstler Rirkrit Tiravanija.

Geplant ist etwa eine Kostümparade der Künstler Petrit Halilaj und Álvaro Urbano. Dazu kann man sich Kostüme aus dem Fundus ausleihen und gemeinsam mit Opernsängerinnen und Opernsängern losziehen.





Ein Wochenende voller Kunst

Andere Performances und Installationen stehen ebenfalls im Programm, aber auch Kinderschminken und Konzerte. Während der Nachtstunden soll sich das Haus dann in einen Club verwandeln, hier wird Eintritt fällig.

Die Deutsche Oper ist einer der drei großen Opernhäuser in Berlin. Cahn tritt die Nachfolge von Dietmar Schwarz an. Er kommt vom Grand Théâtre in Genf und arbeitete auch schon in Peking, Helsinki sowie Bern und war Intendant der belgischen Opera Vlaanderen.