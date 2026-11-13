Berlin (dpa/bb) – Vor genau einem Jahr setzte die Berliner Kriminalpolizei eine spezielle Sondereinheit für die Bekämpfung der sich immer weiter ausbreitenden Schusswaffenkriminalität ein: «Ferrum» (deutsch: Eisen). Etwa 110 Polizisten und Polizistinnen gehören der Einheit an. In den vergangenen zwölf Monaten überprüften sie 7.571 Verdächtige, wie die Polizei in einer knappen Bilanz mitteilte.

Außerdem kontrollierten die Polizisten 4.249 Autos und andere Fahrzeuge sowie 891 Restaurants, Cafés und Kneipen. 288 Verdächtige wurden festgenommen und zum Teil inhaftiert, in 5.308 Fällen gab es vorübergehende Freiheitsbeschränkungen durch die Polizei.





Dutzende Tatverdächtige in U-Haft

Rund 80 Haftbefehle wurden nach dem Stand von Ende Oktober erlassen. 51 mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei beschlagnahmte 73 scharfe Schusswaffen sowie rund 3.400 Schuss scharfer Munition.

Allerdings wird auch ein Jahr nach Gründung der LKA-Sondereinheit «Ferrum» weiterhin viel von Kriminellen geschossen. Oft geht es um Bedrohungen und Erpressungen von türkischstämmigen Geschäftsleuten durch organisierte Banden.

Im ersten Halbjahr 2026 zählte die Polizei 261 Schüsse und 324 Bedrohungen mit Schusswaffen, insgesamt also 585 dieser Delikte. Das entspricht etwa der Größenordnung von 2025, als im gesamten Jahr 1.119 Fälle gezählt wurden. Von einem Rückgang ließ sich trotz aller Kontrollen und Einsätze zuletzt daher nicht sprechen. Die Arbeit von «Ferrum» wird vorerst fortgesetzt.