Bad Muskau (dpa) – Die von Hermann Fürst von Pückler-Muskau geschaffene Unesco-Welterbestätte Muskauer Park bekommt eine neue Attraktion. Ungefähr zur Mitte des kommenden Jahres soll eine neue Ausstellung über die Orientreise Pücklers eröffnen, wie Cord Panning, Geschäftsführer der Stiftung «Fürst-Pückler-Park Bad Muskau», mitteilte. Außerdem sei in der Sitzung des Stiftungsrates der Entwurf für ein neues Bildungszentrum freigegeben worden, sagte Panning.

Dieses soll künftig im Muskauer Park als Zentrum eines größeren Geoparks stehen. Der Baubeginn sei für nächstes Jahr geplant, die Fertigstellung könne im besten Fall bis 2029 erfolgen, sagte Panning. Besucher sollen im Bildungszentrum künftig mehr über die Erdgeschichte der Region erfahren.





Exponate aus dem Orient

Die geplante Ausstellung der Orientreise nimmt ebenfalls die Vergangenheit in den Blick. Wie Panning erläuterte, sollen Exponate aus dem Orient gezeigt werden, zum Beispiel eine Teekanne aus der damaligen Zeit. Die Ausstellung wird sich ihm zufolge mit der Orientreise Pücklers von 1834 bis 1840 beschäftigen.

Pückler galt während seines Lebens als extravagant, reisefreudig und Gartenkünstler, wie es auf der Webseite heißt. Den Landschaftsgarten ließ er zwischen 1815 und 1845 anlegen. Seit 1945 erstreckt sich der rund 830 Hektar große Park zu etwa zwei Dritteln auf polnischem Boden, seit 2004 ist die Anlage binationale Welterbestätte.

In die Welterbestätte sind laut Stiftung allein auf deutscher Seite seit 1993 etwa 60 Millionen Euro investiert worden. Nach Stiftungsangaben kommen jährlich schätzungsweise rund 330.000 Menschen in den frei zugänglichen Park.