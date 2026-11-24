Straupitz (dpa/bb) – Deko-Fan Gisela Liebsch aus dem Spreewald beschert dem Weihnachtsmann einen großen Auftritt. Mehr als 300 Figuren haben die 79-Jährige und ihr Mann im Garten in Straupitz platziert. Ab dem ersten Advent ist die beleuchtete Weihnachtsausstellung für Besucher offen.

«Es gibt Gäste, die kommen jedes Jahr und warten schon», erzählte Gisela Liebsch. Seit 27 Jahren schmückt sie ihren Garten mit Weihnachts- und Schneemännern in vielen Größen. «Wir bringen so viel Freude in andere Herzen», sagte die 79-Jährige.





Glühwein und bunt blinkende Lichter gibt es auf ihrem weihnachtlich dekorierten Grundstück nicht. Das sei ihr zu viel «Rambazamba», meinte Liebsch, die von einer ruhigen und friedlichen Stimmung schwärmt.

Im Weihnachtsgarten in Straupitz sollen die Lichterketten ab 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr eingeschaltet sein. Bis Mitte oder Ende Januar will Liebsch ihre Figuren stehen lassen. Dann werden die Weihnachtsmänner wieder auf dem Dachboden verstaut. Dort lagern auch die Osterhasen, die dann im Frühjahr in den Garten einziehen.