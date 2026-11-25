Berlin (dpa/bb) – Eine neue App der Aktion Mensch soll Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement besser sichtbar machen. Darin wird künftig auch angezeigt, wo in Berlin Unterstützung gebraucht wird. In der App namens «Engagier dich» werden nun auch die Angebote der Freiwilligen-Agentur Mitte angezeigt, wie das Bezirksamt Mitte mitteilte.

Die App sei barrierefrei gestaltet und biete mit einer mobilen Suche einen Überblick über verschiedene Ehrenamtsangebote. «Viele Menschen möchten sich engagieren, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen», heißt es in der Mitteilung. Mit der App sei der erste Schritt zum Ehrenamt «buchstäblich in der Hosentasche».





Die App sei kostenlos in verschiedenen App-Stores erhältlich. Als mögliche Erweiterung sei geplant, Nutzer auch lokal über neue Angebote zu benachrichtigen.