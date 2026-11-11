Berlin (dpa) – Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside haben zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Champions League eine Heimniederlage kassiert. Gegen den französischen Topverein TT Metz, der im Finale 2025 noch bezwungen worden war, unterlag der sechsmalige Champion mit 6:9. Gezählt werden seit dieser Saison die gewonnenen Sätze, nicht die Spiele.

Aufgrund des neuen Modus, der den Einsatz von zwei statt bisher nur einer Nicht-Europäerin erlaubt, hatte Eastside schon vor Beginn der europäischen Königsklasse die Ambitionen auf den siebten Titel heruntergeschraubt. Die Berliner monieren, dass sich dadurch die Einsatzzeiten europäischer Spielerinnen vermindern und Talente auf internationalem Parkett kaum Erfahrungen sammeln könnten.





Gespielt wird seit dieser Saison in einer Achterrunde, in der jeder gegen jeden spielt. Die beiden besten Mannschaften ziehen ins Final Four ein, die beiden restlichen Teilnehmer werden über Playoffs ermittelt.