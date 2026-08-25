Berlin (dpa/bb) – Zwei jugendliche Mädchen auf einem E-Scooter haben nach Polizeiangaben auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte eine Frau angefahren und verletzt. Bei dem Unfall am Montagnachmittag wurde die 16-jährige Beifahrerin auf dem Elektroroller schwer verletzt, die 15-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Jugendlichen stießen demnach mitten auf dem Alexanderplatz mit der 30-jährigen Frau, die Richtung S-Bahnhof unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten alle Beteiligten und erlitten Verletzungen. Die Mitfahrerin wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die 15-jährige Fahrerin und die Fußgängerin wurden vor Ort versorgt.





Die Polizei beschlagnahmte den E-Scooter, weil er mutmaßlich technisch verändert wurde, um schneller zu fahren.