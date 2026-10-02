Berlin (dpa/bb) – Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Marzahn lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag über die Frontscheibe des Wagens geschleudert und stürzte zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

Die 73 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Laut ersten Erkenntnissen überquerte der 18-Jährige zuerst Tramgleise und dann eine Fahrbahn, wo es zu dem Unfall kam. Immer wieder kommt es in Berlin und vielen anderen Städten zu teils schweren Unfällen mit E-Scootern.





Schwerer Unfall auch in Tiergarten

In Berlin gab es am Donnerstag noch einen weiteren Unfall: Eine 20-Jährige wurde wenig später in Tiergarten bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen erheblich verletzt. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. In Lebensgefahr soll sie laut Polizei nicht schweben.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 20-Jährige die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 27-Jährigen, der auf einer Busspur fuhr – obwohl dies verboten ist, wie es hieß.