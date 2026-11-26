Potsdam (dpa/bb) – Sie sind klein und wendig – und in einem Fall in Treuenbrietzen ist ein E-Scooter auch besonders schnell gewesen. Die Polizei stoppte einen 15-Jährigen in dem Ort im Kreis Potsdam-Mittelmark. Er war am Mittwochabend mit einem E-Scooter unterwegs, der Tempo 45 erreicht, wie die Polizeibehörde mitteilte. Erlaubt sind für diese Elektrokleinstfahrzeuge aber nur maximal 20 Kilometer pro Stunde.

Der Jugendliche durfte mit dem E-Scooter auch nicht mehr weiterfahren, das Gefährt wurde sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, ist bei Tempo 45 eine Fahrerlaubnis nötig, die der 15-Jährige aber nicht hatte.





Immer wieder zieht die Polizei manipulierte E-Scooter aus dem Verkehr. Im Juli fiel in Guben im Landkreis Spree-Neiße ein E-Tretroller auf, der bis zu 75 Kilometer pro Stunde fahren konnte.