Berlin (dpa) – Wegen mutmaßlichen Bandenbetrugs in Millionenhöhe sind am Dienstag 14 Wohn- und Geschäftsräume in Berlin, Brandenburg und Sachsen durchsucht worden. Es bestehe der Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs im Zusammenhang mit einer ergotherapeutischen Praxis, teilten die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der bisher festgestellte Schaden belaufe sich auf mehr als 6,7 Millionen Euro.

Sechs Beschuldigte zwischen 31 und 70 Jahren sollen seit Dezember 2024 gegenüber mindestens 29 gesetzlichen Krankenkassen in großem Umfang ergotherapeutische Leistungen abgerechnet haben, die nicht oder nicht von qualifizierten Ergotherapeutinnen und -therapeuten durchgeführt worden sein sollen. Sämtliche Leistungen, die gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet wurden, seien nicht erstattungsfähig gewesen.





Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel wie Geschäftsdokumente, Bargeld im sechsstelligen Bereich, Privat- und Geschäftskonten sowie hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen dauern an.