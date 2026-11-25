Berlin (dpa/bb) – Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit Schusswaffengewalt hat die Berliner Polizei mehr als 160.000 Euro Bargeld, Waffen und ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug sichergestellt. Die Sondereinheit Ferrum und Spezialeinheiten von Land und Bund waren an dem Einsatz beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden am Dienstagmorgen insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Knapp 250 Kräfte seien dafür in Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Mitte im Einsatz gewesen.





Sieben Beschuldigte im Fokus der Ermittlungen

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen demnach sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 51 Jahren. Sie sollen in «unterschiedlicher Beteiligung» in Vorfälle mit Schusswaffengebrauch involviert gewesen sein. Konkret betrifft das nach Angaben der Staatsanwaltschaft Vorfälle Ende September in Moabit, sowie Anfang und Mitte Oktober in Charlottenburg und Schöneberg. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, sei Gegenstand laufender Ermittlungen, teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit.

Mutmaßliches Fluchtfahrzeug beschlagnahmt

Neben den Wohnungen seien auch ein Bankschließfach und ein Fahrzeug durchsucht worden. Dabei seien unter anderem 166.000 Euro Bargeld, zahlreiche Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe und mehrere Messer sichergestellt worden. Beschlagnahmt wurden den Angaben zufolge außerdem 40 Behältnisse, die vermutlich mit Drogen gefüllt waren, Schmuck und ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug.

Aufgrund der Funde wurden weitere Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Verdachts des bewaffneten Betäubungsmittelhandels und des Sozialleistungsbetrugs.