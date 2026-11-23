Potsdam (dpa/bb) – Wie in zahlreichen anderen Städten bundesweit sind auch an Brandenburger Schulen Anschlagsdrohungen eingegangen. Konkrete Gefahr besteht nach ersten Einschätzungen jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Schulen hätten demnach am Vormittag den Eingang von E-Mails mit der Ankündigung eines Anschlags gemeldet. Man gehe jedoch aktuell «nicht von einer Ernsthaftigkeit» der Schreiben aus, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdam mit. Wie viele Schulen genau betroffen waren, stand zunächst nicht fest.





Einige der betroffenen Schulen brachen den Angaben zufolge eigenständig den Unterricht ab. Evakuierungen seitens der Polizei habe es nicht gegeben.