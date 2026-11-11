Freyenstein (dpa/bb) – Welche Spuren einer mittelalterlichen Stadt finden sich in der Prignitz? Dieser Frage gehen Studierende der Grabungstechnik und Feldarchäologie unter anderem mit Drohnen nach. Sie können selbst geringe Unterschiede im Gelände sichtbar machen und so Hinweise auf bislang unbekannte Baureste liefern, wie das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum mitteilten.

In der früheren Stadt Freyenstein bei Wittstock/Dosse haben 20 Studentinnen und Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zwei archäologische Untersuchungsflächen angelegt. Die erste mehr als 50 Quadratmeter große Fläche befindet sich an der ehemaligen

Burganlage. Hier untersuchten sie die Überreste eines Steinkellers aus dem 13. Jahrhundert.





Auf der zweiten Fläche konnten die angehenden Forscherinnen und Forscher erstmals einen Blick unter die Erdoberfläche werfen. Dabei seien eine Rollsteinpflasterung und gebrannter Lehm zum Vorschein gekommen. Der Lehm könnte laut Landesdenkmalamt auf den Unterbau einer ehemaligen Kochstelle hinweisen.