Kyritz (dpa/bb) – Zum dritten Mal innerhalb einer Woche hat es in einem Plattenbau in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, brach das Feuer am Mittwochabend im Keller des Hauses aus. Demnach wurden alle Bewohner evakuiert. Laut der Sprecherin gibt es keine Verletzten. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bereits am Montag und am Dienstag hatte es den Angaben zufolge im selben Keller in der Ammerländer Straße gebrannt. Es handele es sich möglicherweise um Brandstiftung, so die Sprecherin. Das werde nun geprüft.



